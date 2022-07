Meisje raakt ernstig gewond bij val uit flatwoning, traumaheli ingezet in Tiel

Het ongeval gebeurde rond 21.50 uur. Voor hulpverlening werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze landde in het Lingepark Passewaaij.



Over de toedracht van de val en hoe het nu met het meisje is, is nog niets bekend. Vandaag vindt er nog onderzoek plaats om definitief uit te sluiten dat er sprake was van iets anders dan een ongeval, aldus een politiewoordvoerder.