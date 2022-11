Met een kruiwagen naar de lezing, dat past bij Pieter Kooistra

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer kunsthistorica Roos Fokkema uit Varik over de activiteiten rondom ‘honderd jaar Pieter Kooistra’.

Het is dit jaar een eeuw geleden dat Pieter Kooistra (1922-1998) werd geboren. Kunstenaar was hij, oprichter van de kunstuitleen Stichting Beeldende Kunst (SBK) en initiator van Stichting UNO inkomen. Deze stichting pleitte voor een wereldwijd basisinkomen.

Aanleiding voor het Tielse cultuurcentrum Zinder om Kooistra, die sinds 1974 in het Veerhuis in Varik woonde, te herdenken met een expositie. Op twee plaatsen maar liefst.

Het was Bram Kluen van erfgoedcentrum Rozet in Arnhem die contact opnam met kunsthistoricus Roos Fokkema - werkzaam bij Zinder in Tiel - vanwege het honderdste geboortejaar van Pieter Kooistra.

Fokkema: ,,Een expositie zou heel goed in Zinder passen, daar hebben we immers een eigen kunstuitleen. Nadat ik de SBK had benaderd, die direct heel enthousiast reageerde, ging een programma samenstellen eigenlijk als vanzelf.”

Korte lijntjes in Varik

Fokkema woont zelf in Varik, dus er was een korte lijn met dorpsgenoot Henry Mentink, die heden ten dage in het Veerhuis woont en beheerder van Kooistra’s nalatenschap is. ,,We besloten al snel samen een lezing te gaan geven. Ik vertel over Kooistra’s kunst en de oprichting van de SBK, Henry over Kooistra’s idealen en het ontstaan van Stichting UNO inkomen.”

De expositie wordt 5 november om 14.00 uur in Zinder geopend door Mentink, in het deel waar de kunstuitleen zit. Fokkema: ,,Henry neemt dan ook de kruiwagen mee, waar hij 45 dagen mee in Parijs is geweest, om - in de geest van Pieter - bij de Unesco te vragen de hele aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten.”

De tentoonstelling omvat vooral kunst uit de collectie van het Veerhuis. ,,Onder meer zwart-witfoto’s van naakten en kleine schilderijen: Kooistra’s miniaturen.” De tentoonstelling blijft niet alleen in Tiel: ze is een maand in Zinder te zien, maar twee weken na de opening óók in Rozet. En dat kan ook, twee exposities tegelijkertijd, omdat Kooistra echt ontzettend veel foto’s en miniaturen heeft gemaakt.”

De lezing van Fokkema en Mentink in Zinder is op 8 november en wordt op 22 november ook in Rozet verzorgd.

Volledig scherm Tekening van de hand van Pieter Kooistra, die hij in 1953 ter plekke van slachtffers van de watersnoodramp maakte. © Eigen foto