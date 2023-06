Mogelijke fietsendiefstal leidt tot ‘fikse mishandeling’ in Tiel: vier verdachten aangehouden, jongste is 16 jaar

Nieuwe horeca in Nijmegen-West is bijna 24/7 open: koffiebar, restaurant én club in De Vasim

Opnieuw opent er nieuwe horeca in het bloeiende stadsdeel Nijmegen-West. In de culturele hotspot De Vasim opent deze zaterdag een restaurant annex club. Bijzonder: de zaak is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open, op zaterdagen zelfs tot diep in de nacht.