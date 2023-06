Nabouwen grafheuvel met zonnekalender in Tiel: liefst bij de stad

Giftige stoffen op Waalstrand bij Nijmegen, strand nog langere tijd dicht: ‘Bij klachten naar de huisarts’

Het Waalstrand in de Stadswaard bij Nijmegen is nog langere tijd dicht vanwege verontreinigde grond die daar is gevonden. Volgens Rijkswaterstaat is er onder meer arseen, cyanide en kwik gevonden. Ook zijn PAK’s aangetroffen, zo blijkt uit onderzoek. De gevonden stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier.