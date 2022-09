Nico Baars nieuwe directeur van Agnietenhof en Zinder: ‘Je bent er voor de mensen’

update & met video Twee gewonden bij botsing vrachtwa­gens op A15: langsrij­den­de truck ramt veegwagen

Op de A15 bij Wadenoijen is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij waren twee vrachtwagens betrokken. Een van de twee wagens is gekanteld, van de ander is de cabine zwaar beschadigd. Twee personen raakten gewond, van wie een ernstig. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

