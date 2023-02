Ongestraft natte sponzen in het gezicht van je docent gooien: Lingecollege in actie voor Giro555

Ook apotheken staken: dit betekent het voor patiënten die medicijnen nodig hebben

De stakingen rollen bijkans over elkaar heen: na buschauffeurs, treinmachinisten, afvalophalers en boa’s zijn nu ook apothekers bezig met acties voor een betere cao. Ze doen dat in estafettevorm: tot eind volgende week is het steeds afwachten of een apotheek van de keten BENU, want daar gaat het specifiek om, open is.