Opnieuw gaat auto in vlammen op in Tiel

Voorlopige uitslag Tiel: Partij van de Burgers ondanks zetelver­lies grote winnaar, Forum voor Democratie treedt toe tot raad

De Partij van de Burgers is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel. De partij heeft in de voorlopige verkiezingsuitslag zeven zetels toebedeeld gekregen: eentje minder dan nu, maar desalniettemin zijn ze de grootste partij.

17 maart