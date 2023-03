Patiënten in de watten leggen en een krappe bezetting: zo voert Ziekenhuis Rivierenland donderdag actie

Periodeti­tel smaakt naar meer voor tienerbri­ga­de van RKTVC: ‘Wij kijken niet naar leeftijd, maar naar kwaliteit’

Op sportpark De Ridderweide in Tiel huist een talentenfabriek. Met vijf tieners en een stel jonge twintigers in de basis heeft RKTVC tegen RKKSV (1-0 zege) de tweede periodetitel in de vierde klasse E (Zuid 1) binnengehaald.