Plan ingediend voor nieuwe XL-supermarkt op locatie-Kwadrant in Tiel, maar hoop op woningbouw arbeidsmigranten blijft

De gemeente Tiel is hoogst verbaasd over deze nieuwe aanvraag: ze had niet verwacht dat VDU met plannen als het supermarktidee bezig zou zijn. Een supermarkt is opmerkelijk: een paar honderd meter verderop werd in 2020 winkelcentrum Westlede geopend, twee gloednieuwe supermarkten incluis.

,,We hopen wel dat daar nog altijd woningbouw mogelijk is”, zegt Aline van Opdurp, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij VDU. Voor arbeidsmigranten, wel te verstaan. ,,Want dat is natuurlijk eerder met ons besproken.” Maar de optie voor een supermarkt is er. ,,Komen wij niet verder, moeten we natuurlijk iets met die kavel en koersen we daarop.” Wat VDU met een eventueel supermarktpand gaat doen? ,,Of het verhuur wordt aan een supermarkt of verkoop, weten we nog niet. Maar op dit moment zijn wij eigenaar en doen wij de aanvraag.”