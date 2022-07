Politie schiet op auto in Tiel en arresteert twee inzittenden

Rond 21:00 uur kreeg de politie een melding binnen van mishandeling aan de Waalkade in Tiel. Toen ze de auto in het vizier hadden met daarin de verdachten, probeerden deze in te rijden op de agenten. Één van de agenten zag zich volgens een woordvoerder genoodzaakt om als reactie hierop te schieten.

Het tweetal dat in de auto zat, kon even later aan de Kerkstraat worden aangehouden. Zowel één van de verdachten als een politieagent raakten hierbij gewond, maar geen van hen hoefde mee naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is in volle gang.