Quinty is de eerste Rivieren­land­se in meer dan 30 jaar die de Ronde van Frankrijk rijdt: ‘Meer vrijheid om voor etappezege te gaan’

Quinty Ton gaat vandaag in Clermont-Ferrand van start in de tweede editie van de Tour de France Femmes. Het is voor het eerst in meer dan dertig jaar dat een wielrenster uit het Rivierengebied actief is in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Gelderlander-journalist Marcia Jansen, die in 1992 meedeed aan de Tour Féminin, sprak met haar.