Ruzie tussen vader en zoon escaleert, meerdere agenten gewond bij massale vechtpartij in Tiel

Komt het nog goed met de eerste gasloze wijk van Tiel? ‘Warmtebe­drijf zegt het te kunnen, maar we hebben het nog niet gezien’

Het is 9 april precies één jaar geleden dat de gemeente Tiel, woningcorporatie KleurrijkWonen en bewonerscomité Buurt 7 het vertrouwen opzegden in energiebedrijf Eteck. Omdat bewoners dik tien jaar na de oplevering van de eerste huizen nog steeds ’s winters in de kou zitten en het ’s zomers bloedheet is binnen.

8 april