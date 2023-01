S-TEC Tiel leidt de elektrotechnici en installatietechnici op die duurzame ambities waar moeten maken

Onderzoek ernstig ongeluk St. Annastraat nog volop gaande: geen arresta­ties, vrouw werd onwel achter stuur

NIJMEGEN - Het onderzoek naar het ernstige ongeluk aan de St. Annastraat in Nijmegen is ruim een week later nog volop gaande. Uit eerste onderzoeken blijkt wel dat de betrokken automobiliste onwel werd achter het stuur en dat zij daardoor van de weg raakte, zegt een politiewoordvoerder.

22 januari