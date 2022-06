Samen met inwoners graven naar Tielse geschiedenis: Tiel wil dat iedereen kan speuren op het Bleekveld

Museum Tiel wil beter vindbaar zijn, maar de oude hoofden­tree oppimpen is verboden

Het Tielse Flipje- en Streekmuseum zit in een prachtig pand in hartje stad maar de vindbaarheid voor het grote publiek laat te wensen over. Te veel bezoekers moeten zoeken naar het juiste gebouw en de plek van de entree. Hoe kan dat beter?

8 mei