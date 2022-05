Spuitgasten te water: brandweer houdt grote oefening bij Tielse sluizen

Even is het wachten op een sluis die niet dicht wil, maar dan kunnen ze. De meldingen gaan de deur uit. Met een fikse plons belandt Henk de Gier (57) in het water, voor de boeg van tankschip de Nauta. ,,Ik was monteur en was bezig in de machinekamer vooraan, waar brand uitbrak”, zegt hij, eenmaal weer droog en wel op de kant. ,,Ik ben overboord gesprongen, dacht: dan kan mij niks overkomen.”