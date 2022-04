TEC klimt omhoog in tweede divisie na eenvoudige zege op futloos Spakenburg

Binnen een kwartier was het al 2-0 voor de thuisploeg, die het weer zonder enkele belangrijke spelers moest doen. Maar daar was tegen Spakenburg niets van te merken, want de bezoekers kwamen er negentig minuten lang niet aan te pas op sportpark De Lok.

Met zijn negende treffer van het seizoen schoot Gino Bosz TEC op 1-0. De middenvelder zag doelman Leon ter Wielen uit zijn doel staan en schoot de bal over de goalie in het doel. Niet veel later combineerde TEC zich naar de 2-0. Guido van Rijn gaf de bal op het presenteerblaadje aan Kevin Sterling, die de 2-0 van dichtbij binnen tikte.

De thuisploeg had voor rust nog uit kunnen lopen naar een ruimere voorsprong, maar een inzet van Junior Ebobo vloog via een Spakenburgs been naast en Vinnie Vermeer miste van dichtbij.

In de tweede helft - met drie nieuwkomers in de ploeg bij Spakenburg - drongen de bezoekers alleen in het begin even aan, maar was het daarna weer aan TEC wat er gebeurde. Een kopbal van Frank Schilder werd door doelman Mathijs Swaneveld gepakt en Floris van der Linden kwam een halve meter tekort na een voorzet van Lowie van Zundert.

De voorsprong van TEC kwam in het restant geen moment meer in gevaar en dus wipte de Tielse ploeg over Spakenburg heen op de ranglijst. Het gat naar een nacompetitieplek - waar Kozakken Boys nu staat - is opgelopen naar acht punten.

TEC: Swaneveld; Kaleka, Beijer, Camara, Van Rijn; Vermeer, El Makrini, Eisden (80. Schalekamp), Bos; Ebobo en Sterling.