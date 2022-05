Tekort aan tandheelkundigen: orthodontist Tiel wil appartement onder praktijk om personeel te lokken

‘Aantal buitenland­se tandartsen in Nederland neemt fors toe’

Het aantal buitenlandse tandartsen neemt fors toe in Nederland. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Momenteel zijn er 1462 buitenlanders tandarts in Nederland. In 2009 was dit nog 732. 17 procent van alle 8670 tandartsen is nu in het buitenland opgeleid.

4 maart