Tiel herdenkt dat tachtig jaar geleden de laatste joden werden afgevoerd

Ook de andere familie Frank, uit Ochten, overleefde de oorlog niet: ‘Ze zwaaiden alsof ze op vakantie gingen’

De kinderen Betty en Ietje Frank gingen blij pratend de bus in, die hen in 1943 weg zou voeren uit Ochten. Ze hadden nog nooit eerder in een bus gezeten, vandaar het plezier. De populaire familie werd vriendelijk uitgezwaaid door Ochtenaren die getuige waren van hun vertrek. Ze zouden Ochten nooit weerzien. Kort na hun vertrek is de hele familie omgekomen, vergast in Sobibor.