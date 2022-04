Tiel in de bres voor aangepaste bus voor zieke Astrid: ‘Wat ik wil, is kwaliteit van leven’

De 55-jarige Astrid d’Olivat uit Tiel heeft darmkanker, kan inmiddels niet meer lopen en zit daarom ook in een rolstoel. Het was alleen al een zware weg de ziekte an sich te accepteren.



Maar nu d’Olivat begin dit jaar moest realiseren dat haar levensverwachting mogelijk nog enkele jaren is, stelde ze zichzelf een vraag: ,,As, wat wil je nu nog? En wat ik wil, is kwaliteit van leven.”



Steeds meer angst voor de uitspraak van de arts

Astrid d’Olivat komt van origine uit Utrecht, streek ruim 20 jaar geleden neer in Tiel en is moeder van Kimberly (28) en Nathalie (24). Ze is gediplomeerd woonbegeleider en heeft lang als coördinator van woongroepen, de zorgbakkerij en -boerderij bij stichting Thedinghsweert, gewerkt en werd vanuit Tiel ook naar ‘crisisplekken’ gestuurd, onder meer naar Geldermalsen.