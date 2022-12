Tiel krijgt eerste waterstoftankstation in de wijde regio

Minder file om A15 bij Knooppunt Deil op te komen door ultralange invoeg­strook

De dagelijkse files in de avondspits bij Knooppunt Deil om vanaf de A2 uit Utrecht of Den Bosch de A15 op te komen, zullen over enkele jaren een stuk korter moeten worden. Daarvoor wordt de invoegstrook met maar liefst 1,5 kilometer verlengd.

29 oktober