Tiel laat rijksmonument eindelijk opknappen

Wie wordt de ‘PvdC’ in Tiel?

Tiel had 27 zetels te verdelen en met zeven stuks in de voorlopige uitslag is de Partij van de Burgers (PvdB) wederom de grote winnaar. Zij mogen de kar gaan trekken bij de coalitieonderhandelingen. Maar met wie gaan ze in het college?

18 maart