Tiel neemt verlies in schuttingstrijd met buren Theole

Plan ingediend voor nieuwe XL-supermarkt op locatie-Kwa­drant in Tiel, maar hoop op woningbouw arbeidsmi­gran­ten blijft

Uitzendbedrijf VDU uit Waardenburg heeft via zijn vastgoedtak een vergunning aangevraagd om een supermarkt te mogen bouwen op de plek van het gesloopte winkelcentrum Kwadrant in Tiel. Toch hoopt het bedrijf nog altijd dat er ook huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk is; ook hoogbouw is voor VDU nog een optie.

27 maart