Tiel wil Oekraïense vluchtelingen opvangen in mobiele woonunits, ook meer vluchtelingen in ziekenhuis

,,Leerlingen gebruiken dan een deel van het veld", zegt een woordvoerder van het Lingecollege. Naast de mobiele woningen is het ook de bedoeling 35 à 40 vluchtelingen op te vangen in een leegstaand deel van Ziekenhuis Rivierenland.

Daar worden nu al enkele tientallen ontheemden opgevangen, maar gemeente en ziekenhuis hebben in een tweede leegstaande afdeling een extra opvanglocatie gevonden.

Miljoenen ontheemden

Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht voor de oorlog in hun thuisland. In Nederland worden ze onder meer opgevangen in gastgezinnen, maar veel vluchtelingen belanden ook in de noodopvang waar ze voor een langere periode zelfstandig kunnen wonen. Aan regio's en gemeenten is gevraagd om te helpen extra opvangplekken te realiseren.

Burgemeester Hans Beenakker is ‘blij dat er in het ziekenhuis een tweede afdeling beschikbaar is voor noodopvang'.



,,En dat we in goed overleg met bestuur en directie van het Lingecollege een deel van het sportveld kunnen gebruiken om de mobiele woonunits te plaatsen. Ondertussen blijven we zoeken naar meer plekken voor noodopvang.”

Vrijwilligers kunnen zich melden

Volgens de gemeente is het ‘belangrijk dat de vluchtelingen zo snel mogelijk hun weg leren vinden in onze samenleving: om in te schrijven bij de gemeente, een school of werk zoeken, reizen met het openbaar vervoer, een leuke sportvereniging vinden etc.'. Wie zich wil inzetten als vrijwilliger, kan zich melden via matchpoint@tiel.nl.