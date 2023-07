Tiel zoekt crimefighter en positiviteitsgoeroe als burgemeester

Verdachten na 1,5 dag vrij na ernstig geweld, agent schrijft frustratie van zich af: ‘Dit is niet te verkopen’

Een opstootje in de nacht van zaterdag op zondag in een Tielse kroeg had heel anders kunnen uitpakken voor twee 30-jarige mannen. Ze werden gestoken met een kapot bierflesje en moesten naar het ziekenhuis. Dat de verdachten werden aangehouden maar al snel weer naar huis mochten, stuit een agent tegen de borst. ‘Dit kan ik niet verkopen naar de maatschappij.’