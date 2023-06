Tielenaar ontvoerde zoontje naar Irak, maar gaat 'm daar nu zelf weer halen

Tielenaar (24) zou zoontje tegen wil van moeder in Irak houden: hij mag de cel uit, maar moet paspoort inleveren

Zijn zoontje moet terug naar Nederland. Een 24-jarige Tielenaar bezwoer in de Utrechtse rechtszaal opnieuw dat hij zelf ook niets liever wil en daar al het mogelijke voor doet. Maar volgens de officier van justitie is in werkelijkheid al maanden het tegendeel het geval. ,,Hij doet geen enkele poging de zaak op te lossen”, zei ze vrijdag op een pro forma-zitting.