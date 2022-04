Tielenaar vrijgesproken van mishandelen en bedreigen van echtgenote tijdens hun huwelijk

De vrouw deed aangifte tegen de verdachte nadat ze op zijn wens waren gescheiden. Volgens haar was ze van zomer 2010 tot najaar 2016 in de echtelijke woning in Driebergen-Rijsenburg bijna dagelijks geslagen, geschopt en geduwd, zelfs toen ze zwanger was van hun twee jongste kinderen.

Bovendien zou de man meerdere keren haar keel hebben dichtgeknepen en ook een mes op haar keel hebben gedrukt. ,,In die periode heb ik regelmatig de dood in de ogen gekeken”, vertelde zijn ex in tranen in de rechtszaal.