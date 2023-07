Tielse verenigingen dreigen inkomsten uit oud papier te verliezen: ‘Alternatieven zijn er nu gewoon niet’

Politie West Betuwe waarschuwt voor nepagent die belt met vragen over beveili­ging van de woning

De politie in West Betuwe waarschuwt inwoners voor oplichters die zich voordoen als agent. Deze hebben meerdere inwoners in die gemeente gebeld. ,,Het potentiële slachtoffer krijgt slinkse vragen over de beveiliging van de woning.’’