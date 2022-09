Twee energiebonken op het podium en best prima weer: dit was de top vijf van de eerste dag Appelpop

1. Joost

Joost Klein - artiestennaam Joost - was met recht de verrassing van de avond te noemen. Wát een energie zit er in die gozer, niet te stoppen. Niks is hem ook te gek. Shirt uit (net als sommige mensen in het publiek trouwens), vakkundig jumpstylen, even een shoutout naar zijn buurman in het publiek: genieten.

2. Het weer

Niet aan een persoon toe te schrijven, maar wat hébben we een mazzel gehad met het weer. Okay, het begon druilerig, maar al snel kwam de zon er doorheen. De grond bleef drassig, wat ook wel weer zijn charme heeft voor wie geen witte schoenen droeg. Maar die regen? Die bleef goeddeels weg. Top!



3. Diggy Dex



Tsja, wat kunnen we zeggen? Diggy Dex is één brok energie. ,,Drie kwartier feest, volgend jaar weer", zei hij achteraf. Het leuke van Diggy: hij doet niet alsof hij het leuk vindt, dat víndt ie ook echt. En dat merk je aan alles.

Volledig scherm Die andere energiebonk: Diggy Dex. © Raphael Drent

4. Silent disco

Misschien wel het best bewaarde ‘geheim’ van Appelpop. Je hoort het niet - tenzij je een hoofdtelefoon op zet - maar ziet het wel. Shuffle door de nummers en ga los op wat je op dat moment hoort. Leuk om een keer te proberen: gewoon even het ding van je hoofd zetten en om je heen kijken. Mensen die meezingen en -dansen op onhoorbare muziek ziet er gewoon érg leuk uit.

5. De bezoekers

Natuurlijk, de bezoekers maken het festival. Ja, het was drassig. Ja, door het gebrek aan NS-treinen was Tiel minder bereikbaar. Maar de sfeer was er echt niet minder om: er waren duizenden mensen. Elke vraag van een artiest werd met gejoel, armen in de lucht of honderden telefoonlichtjes beantwoord: net wat werd gevraagd. En dat zien, is gewoon onnoemelijk vet.