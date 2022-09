Twee gewonden bij botsing vrachtwagens op A15: rijbaan richting Rotterdam nog uren dicht

Uit het voertuig geslingerd

De vrachtwagenchauffeur zou iets te ver over de vluchtstrook zijn gereden en achterop een veegmachine-vrachtwagen zijn gebotst. De veegwagen tolde vanwege de klap, waarna de chauffeur uit het voertuig werd geslingerd. Het slachtoffer kwam tegen een vangrail te liggen en raakte ernstig gewond is. De veegwagen kantelde enkele meters verderop. De rijbaan richting Rotterdam is volledig afgesloten voor verkeer en blijft volgens Rijkswaterstaat dicht tot 18.30 uur.

Omleiding

Rijkswaterstaat heeft een omleidingsroute ingesteld die gedurende de bergingswerkzaamheden van kracht blijft. Richting Rotterdam worden auto's vanaf knooppunt Valburg omgeleid over de A50, A12, A20 en A16.



Op de A15 is het regelmatig raak. Vorige week gebeurden er binnen een uur twee ernstige onvallen op de A15 bij Tiel. Daarbij vielen meerdere gewonden.



Het verkeer vanuit Rotterdam richting Nijmegen heeft ook last van het ongeluk. In totaal ontstaat er een vertraging van 45 minuten omdat de rijbaan richting westen is afgesloten.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.