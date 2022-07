Tweede auto van Faical in vlammen binnen drie maanden: ‘Nu geeft het meer een gevoel van onveiligheid’

met video | updateTIEL - Voor de tweede keer in drie maanden raakte in Tiel een Volkswagen Golf van Faical Dahmani zwaar beschadigd bij een autobrand. Weer vloog zijn geparkeerde auto in brand aan de Wadenoijenlaan. Dit keer gebeurde dat in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.10 uur.

De eerste keer was op 18 april (Tweede Paasdag) op de parkeerplaats nabij de woning van de familie Dahmani aan de Wadenoijenlaan.

Volledig scherm De auto staat in brand op de Wadenoijenlaan in Tiel. © Persbureau Heitink

Auto samen met zijn moeder

,,Deze auto is net als de vorige van mijn moeder en mij”, vertelde hij enkele uren later toen het aan de voorzijde zwaar gehavende voertuig door een wegsleepbedrijf werd opgehaald. ,,Nu het de tweede keer is, geeft het meer een gevoel van onveiligheid. Voor ons en voor de buurtbewoners. Gelukkig is er alleen maar materiële schade.”

Was het een bewuste actie? ,,De eerste keer brandden er vier auto’s uit in de wijk, dan denk je nog: zou het een pyromaan zijn? Nu is het er eentje, weer die van ons. Dat kan geen toeval zijn, denk je dan. Dat zullen mensen ook denken. Maar ik heb geen idee wie dit gedaan zou moeten hebben.”

Volledig scherm Uitgebrande Volkswagen Golf in Wadenoijenlaan Tiel © DG

Toen de auto werd weggetakeld, keek Dahmani zwijgend toe. Een oudere man, die net kwam aanlopen, legde een hand hem op z’n schouder. ,,Jongen, wie doet nu zoiets? Dit is vernieling.”

De politie zegt in een korte reactie ‘uit te gaan van brandstichting’. ,,Er is een onderzoek opgestart. Mochten mensen meer informatie of camerabeelden hebben, dan horen we dat graag.”

Bekijk hieronder een video van Dahmani na de vorige brand.