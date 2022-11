Vader (24) zou babyzoontje in Irak houden, volgens hem is het juist andersom

Martijn (38) overwint zijn waterangst en haalt eindelijk zijn zwemdiplo­ma: ‘Voor een beker water rende ik al weg’

Tiel - ,,Als baby klampte ik me toen ik in een wasteil werd gezet al stijf vast aan de rand. En als kind moesten m’n ouders me echt onder de douche slepen. Ach man, ik ben al eens door Wamel gerend omdat ik bang was voor een beker met water erin.” Het heeft 38 jaar geduurd maar Martijn van Rossum, alweer ruim twintig jaar Tielenaar, is over zijn waterangst heen en behaalde dit jaar zijn zwemdiploma’s.

