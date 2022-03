Vage gaslucht in hartje Tiel: raadsel voor brandweer en Liander

VIDEOTIEL - In een deel van het centrum van Tiel wordt sinds halverwege de middag op diverse locaties een gaslucht geroken. Bijzonder daaraan is dat brandweer en gasbedrijf Liander geen idee hebben waar de bron zit.

Het lijkt er op dat de lucht uit het rioolstelsel kwam, maar daarmee is de echte oorzaak nog niet achterhaald. ,,Wel merkten we dat vroeg in de avond de stank snel minder werd, vermoedelijk dankzij het spoelen van het riool", laat de brandweerwoordvoerder weten. ,,De laatste luchtjes ruiken we nu nog rond de waterpoort. We zijn nu nog de laatste twee rioolputten aan het spoelen en zullen dan tegen half acht vanavond gaan inpakken.”

De lucht wordt vooral geroken in het gedeelte tegen de Waal aan; omgeving Tolhuisstraat, Havenstraat en Waaldijk. ,,We kregen sinds half drie diverse meldingen en ruiken zelf ook op diverse plekken een gaslucht; en dan in relatief kleine hoeveelheden”, laat een brandweerwoordvoerder weten.

De brandweer heeft de omgeving afgezet met lint.

Het exacte gebied waarin de gaslucht te ruiken is, viel moeilijk te definiëren. ,,Daarom roepen we Tielenaren elders in het centrum die ook een vreemde lucht ruiken op te bellen met 0900-0904, zodat we goed in kaart kunnen krijgen waar het gas vrij komt”, was het verzoek aan het einde van de middag.

Riool spoelen

De brandweer heeft manschappen uit Tiel, Opheusden, Dodewaard en Culemborg ingezet om metingen te verrichten. ,,Meestal heb je het lek vrij snel, hier is bijzonder dat het goed verborgen is en op meerdere plaatsen ruikbaar is”, aldus de brandweer. ,,Daarom zijn we het riool gaan spoelen.” Daarbij kan wat rioolwater de Waalkade opstromen, reden ook dat deze route voor het verkeer is afgesloten.

