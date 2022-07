Van lokale bongerd tot Rotterdam: Fruitig Geflip(t) komt overal

Desnoods naar Groningen

Het Tielse koor gaat zo vaak als het kan op pad. ,,Alleen deze maand al hebben we drie optredens gehad; 2 en 4 juli in een kersenbongerd in Wadenoijen, 12 juli in Buren. En 24 juli zingen we vanaf 14.00 uur in muziektent De Plantage in Culemborg. Binnenkort gaan we ook nog naar Rotterdam. We komen echt overal, niets is ons te gek. Willen ze ons horen in Groningen? Wij gaan!”