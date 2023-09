Verbreding provinciale N834 staat nu ook in lijstje ‘kansrijk’ en daar zal Wadenoijen blij mee zijn

Met handig kaartje Drie podia om uit te kiezen, een speciaal­bier­bar én een kolfruimte: zo ziet het Appelpop­ter­rein er dit jaar uit

Dat je over de hoofden kunt lopen, betekent niet altijd dat je er ook overheen kunt kijken: en dan kun je op Appelpop komend weekend maar zo de weg een beetje kwijtraken. Hoe makkelijk is het dan als je een kaartje bij de hand hebt waardoor je precies weet wat je waar vindt? We lichten uit wat je moet weten!