Vier weekeinden gratis openluchtconcerten in heel Rivierenland

De allermooi­ste truck komt uit Zoelen: ‘Zie mensen echt wel kijken op de snelweg’

Robert van Herk uit Zoelen is trots en blij. Zijn truck is op de veertigste editie van het grote jaarlijkse Truckstar-festival op het TT-circuit in Assen afgelopen weekeind uitgeroepen tot de mooiste truck van Nederland.

1 augustus