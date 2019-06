Vietnamezen gaan straks onze peren plukken, ‘We kunnen in Nederland niet zonder arbeidsmigranten’

Nog een dikke twee maanden en dan loopt de Betuwe weer vol met Oost-Europese fruitplukkers. Als na zo'n zes weken hard aanpoten de oogst binnen is, verdwijnen de meesten weer. Bij Wim de Heus in Zoelen komt al jarenlang een vaste groep van zo'n twintig Poolse medewerkers appels plukken. En ook bij grote projecten, zoals het planten van nieuwe bomen, komen er vaak een paar werken. ,,Als er eentje stopt, dan regelen ze zelf vervanging. Ideaal, want zij weten precies wat voor mensen we zoeken’’, zegt de fruitondernemer. De laatste jaren komen er steeds vaker vervangers. Tot nog toe lukt het nog altijd om nieuwe Polen te vinden. ,,Maar het wordt moeilijker. Ik maak me daar zorgen over. Collega's hoor ik daar ook over.’’

Minder drijfveren

Nu de economie in Oost-Europa flink groeit en de werkloosheid daar laag ligt, zijn die arbeidskrachten hard nodig in eigen land. Zij krijgen daar vaker een vast contract met hogere salarissen dan een paar jaar geleden. Er zijn steeds minder drijfveren voor Polen, Roemen, Bulgaren om naar Nederland te komen, stelt het economisch bureau van ABN AMRO in een nieuw rapport dat donderdag is verschenen.



Veel Oost-Europeanen werken hier in de transport, logistiek, landbouw, bouw en industrie. Ze verrichten werk waarvoor Nederlanders vaak niet te porren zijn.



Volgens het CBS werden in 2017 in Nederland 250.000 banen vervuld door mensen uit Midden- en Oost-Europa, waarvan 50.000 in de landbouw. Het daadwerkelijke cijfer ligt veel hoger, omdat EU-werknemers niet verplicht zijn zich te registreren.