Villaplan Tiel kan door, oude metaalfabriek tegen de vlakte

MET VIDEO | UPDATE Brandweer spoelt riool door om ‘penetrante lucht’ uit centrum van Tiel te verdrijven, man valt in open put

TIEL - Een vreemde penetrante lucht aan het Zoutkeetstraatje in Tiel houdt de brandweer zaterdagmiddag bezig. Volgens omstanders zou het gaan om een gaslucht, die zou ook in de woningen te ruiken zijn. Tijdens het doorspoelen van het riool viel een beschonken man in een put. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

30 juli