Vluchtelingwerkers Tiel balen dat ze vluchteling niet meer mógen helpen

Provincie doet niets tegen hogere uitstoot Passewaaij

De provincie Gelderland is niet van plan iets te doen tegen de CO²-uitstoot van nieuwbouwwijk Passewaaij in Tiel. Die is hoger dan mag volgens het bestemmingsplan, doordat de warmte-koudeopslag (WKO) in Buurt 7 niet werkt en de hele wijk nu op gas stookt.

21 februari