Wadenoijen boos en bezorgd over nieuwe weg, maar dé oplossing voor iedereen bestaat niet

‘Jaar wachten op eigen laadpaal in Opheusden’, gemeente kijkt naar sneller plaatsen publieke palen

Een jaar wachten op voldoende stroom aan huis om je eigen auto te kunnen opladen aan een eigen laadpaal. Dat is soms de situatie in Opheusden momenteel, kreeg wethouder Marien Klein te horen tijdens een inwonersavond in het dorp.