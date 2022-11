Waterschapsbelasting omhoog: Rivierenlander betaalt voor stijgende prijzen en klimaatmaatregelen

Gezinnen met een eigen huis gaan gemiddeld 30 euro meer betalen, schetst het waterschap, waarbij de woz-waarde van de woning een paar euro verschil maakt. Heeft de woning een woz-waarde van tweeënhalve ton, gaat de waterschapsbelasting in 2023 naar 425 euro; 29 euro meer dan dit jaar. Is het huis vier ton, komt het belastingtotaal uit op 488 euro; een stijging van 32 euro.

Complexer werk en hogere prijzen

‘Net als iedereen in Nederland heeft ook Waterschap Rivierenland te maken met grote prijsstijgingen op het gebied van elektra, brandstof en grondstoffen’, legt het waterschap de prijsstijgingen uit. ‘Daarnaast is het werk van het waterschap steeds complexer. Dit komt bijvoorbeeld door extremer weer, hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater. Rivierenland moet daarom kostbare maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.’

,,Dit alles heeft tot gevolg dat de waterschapsbelasting in 2023 sterker stijgt dan in andere jaren", zegt Goos den Hartog, heemraad bij Waterschap Rivierenland. Hij geeft aan dat er op verschillende punten wordt bezuinigd om de stijgende prijzen zoveel als mogelijk op te vangen. ,,Met de inkomsten uit de waterschapsbelasting kunnen we het rivierengebied nu en in de toekomst veilig, schoon en leefbaar houden.”

Meer betalen in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is de totale aanslag hoger dan elders. Zo betaalt een gemiddeld gezin met een eigen woning met een woz-waarde van tweeënhalve ton 29 euro meer, maar komt dat totaal uit op 504 euro in 2023. ‘De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland hier ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom’, aldus het waterschap.