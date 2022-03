West Betuwse wethouder Ed Goossens informateur in Tiel

Onderzoek naar opkomst

Burgemeester Hans Beenakker haalde nog even het opkomstcijfer aan. Dat ‘blijft natuurlijk heel laag met 41,57 procent', zei hij. ,, Ik wil graag met de nieuwe raad in gesprek. Er komt ook een landelijk onderzoek, maar ik wil eigenlijk ook graag in Tiel onderzoek doen in de wijken naar wat de reden zou kunnen zijn dat mensen niet gaan stemmen. Het is handig en goed denk ik dat al tijdig op te pakken zodat we richting de volgende verkiezingen ook kunnen zien wat we als voorbereiding moeten doen om mensen wél naar de stembus te krijgen.”