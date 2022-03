Wie wordt de ‘PvdC’ in Tiel?

Tiel had 27 zetels te verdelen en met zeven stuks in de voorlopige uitslag is de Partij van de Burgers (PvdB) wederom de grote winnaar. Zij mogen de kar gaan trekken bij de coalitieonderhandelingen. Maar met wie gaan ze in het college?

Een zekerheid lijkt de PvdA. De afgelopen vier jaar is daar binnen coalitie en college al goed mee samengewerkt, dus de kans is aannemelijk dat dat huwelijk wordt voortgezet. Maar wie wordt in dat scenario de ‘PvdC’? PvdA en PvdB staan voorlopig samen immers op tien zetels en voor een meerderheid heb je er toch echt minimaal veertien nodig, maar het liefst meer.

Het zou maar zo kunnen dat de oude coalitie wordt voortgezet. Die werd gecompleteerd door de VVD en drie VVD-dissidenten die de laatste maanden onder de vlag Lokaal Liberaal Tiel meededen, tezamen goed voor vijf zetels, net als in de voorlopige verkiezingsuitslag. Zo’n coalitie zou zeteltechnisch ook iets meer lucht geven: een krappe meerderheid van één zetel op de oppositie is in de politiek behoorlijk tricky. Maar hebben VVD en LLT nog trek in vier jaar met elkaar?

Gluren naar links

Gluren de partijen naar de linkerflank, komt GroenLinks om de hoek kijken. De partij scoort voorlopig drie zetels. Maar dat maakt nog altijd geen meerderheid, daar is nog minimaal een eenpitter extra voor nodig. En dan houdt het zoals gezegd alsnog niet over. Misschien dat LLT te porren is voor zo’n samenwerking, ook om wat meer marge te genereren. Maar of links en liberaal tot consensus kunnen komen voor een coalitieakkoord, is de vraag.

En dan is er nog D66. Voorlopig vier zetels sterk, de krappe meerderheid is daar. De grootste oppositiepartij en de coalitie stonden de afgelopen jaren echter soms lijnrecht tegenover elkaar. Sterker, een maand geleden ging het nog hard tegen hard tussen de fractievoorzitters van de PvdB en D66 over de kwestie-Duijtsterrein. Of de partijen elkaar weten te vinden voor een coalitie en elk willen toegeven om elkaar tegemoet te komen? We gaan het de komende weken meemaken.