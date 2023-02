Woningoverval in Tiel, bewoner woont er pas een maand

Bram (40) uit Ooij drummer bij U2: ‘Het is me allemaal wat’

Geboren Wamelnaar Bram van den Berg, sinds een jaar woonachtig in Ooij, is komend najaar de drummer van de wereldberoemde band U2. De 40-jarige, die ook lang in Nijmegen woonde, zegt bijna niet te kunnen wachten tot het zover is. ,,Het is me allemaal wat.”