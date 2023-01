Zorgen om toenemend aantal bevergangen in dijken: ‘Hij zit al met duizenden in onze grote rivieren’

Het gaat volgens een waterschapswoordvoerder om ‘tientallen gevallen van graverij en beverschade’. ,,Denk aan dammen die in sloten worden gelegd, maar vooral gaten in dijken of kades. De één is misschien een metertje diep, maar we hebben er ook weleens één van 20 meter diep gevonden. En dat is toch wel een heel serieus gat in een dijk.”