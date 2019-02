Zwaarbeveiligde gouden hanger uit 1559 in Tiels Streekmuseum blijkt nep

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht de samenstelling en kwam tot tot conclusie dat het Vlies is gemaakt van messing. Daaroverheen zit een laagje goudverf dat je, volgens directeur Van Steen, ,,in iedere hobbywinkel kunt kopen.’’ Het voorwerp is sinds 2013 in bruikleen van een Amerikaanse verzamelaar.



Sinds maart 2014 hangt de hanger zwaar beveiligd in het museum. Het stuk dat in de jaren ‘70 gevonden werd in de grond rond zorgboerderij Thedingsweert in Tiel, is sindsdien voor 100.000 euro verzekerd.