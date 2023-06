Zwaluwstraat Tiel deze zomer ‘gladgestreken’

Oproep Wat is er gebeurd bij concerten Rammstein in Nijmegen? Sarah moest haar mobiel afgeven

Ook rond de concerten in Nijmegen van de in opspraak geraakte Duitse metalband Rammstein hebben zich mogelijk zaken afgespeeld die het daglicht niet kunnen verdragen. De frontman zou voorafgaande aan een feestje vrouwelijke fans hebben laten filmen en fotograferen en ze gedwongen hebben hun mobieltjes in te leveren.