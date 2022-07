17 dagen geen treinen op trajecten Den Bosch-Eindhoven en Eindhoven-Tilburg

COLUMN En weer zit er muziek in De Harmonie

Godsamme, wat was het toen al goed, zeg. Zestien was ik, en via-via had ik kaartjes kunnen krijgen. Tot mijn niet geringe opwinding. Ik weet nog hoeveel moeite het kostte om überhaupt iemand mee te krijgen. U2? Nooit van gehoord. En in Tilburg? Da’s best ver weg voor een onbekend bandje.

2 juli