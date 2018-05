20.000 nieuwe stamceldonoren na emotionele oproep Laura (27)

De oproep van de 27-jarige Tilburgse overtreft daarmee het succes van de actie van een voetballer van VVV in maart. Toen meldden ook zo'n 20.000 nieuwe stamceldonoren zich nadat de aanvaller Lennart Thy een wedstrijd tegen PSV liet schieten om bloed te doneren voor een stamceltransplantatie. ,,Toen hebben ongeveer evenveel mensen zich aangemeld als donor, maar die actie liep over een langere periode'', verklaart Bert Elbertse van het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren.



Laura en Pim uit Tilburg kunnen hun geluk niet op. ,,Wat een geluksmomentje tussen alle narigheid in. Pim en ik moesten meerdere keren kijken voor we het konden geloven."



Pim heeft acute myeloïde leukemie (AML): een vorm van kanker die het bloed en het beenmerg aantast. Elk jaar steekt de ziekte bij bijna zeshonderd mensen in Nederland de kop op. Mensen van alle leeftijden kunnen de ziekte krijgen. Na vijf jaar is gemiddeld de helft van de patiënten nog in leven. Het lastige bij deze vorm van leukemie is dat een eventuele donor een 100 procent match moet zijn met de patiënt.