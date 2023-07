5 tips voor het kijken naar de opbouw van de kermis

Geldautoma­ten Rabobank Oisterwijk gaan dicht, nieuwe staan op het parkeerter­rein bij Albert Heijn

OISTERWIJK - De mogelijkheid om geld te pinnen én af te storten in Oisterwijk, is verplaatst naar het parkeerterrein van de Albert Heijn aan de Vloeiweg. De automaten in het voorportaal van de Rabobank aan de Burg. Verwielstraat verdwijnen per 1 augustus.