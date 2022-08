60 Brabantse bieren gaan voor de titel van allerlekkerste

Kaatsheu­vel­naar had pistolen, boksbeu­gels, munitie en handgra­naat in huis: 20 maanden celstraf

KAATSHEUVEL/BREDA - Soms is niet de straf die een rechter oplegt het meest opzienbarende in een zaak. In het geval van een 50-jarige Kaatsheuvelnaar maakt vooral het lijstje wapens dat hij niet terugkrijgt indruk. Ze worden vernietigd, zo bepaalt de rechtbank van Breda.

